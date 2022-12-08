В Якутии встретили победителя социального акселератора

Заместитель министра труда и социального развития РС(Я) Афанасий Постников встретился с победителем программы «Социальный акселератор Благопредприниматель», воспитанником Вилюйского ЦССВ Ильей Боковиковым.

На встрече также присутствовал руководитель проекта, народный мастер, педагог дополнительного образования Вилюйского центра Иннокентий Акимов.

На акселераторе Илья разработал социальный проект «Вторичная переработка алюминиевых банок. Литейная мастерская», идея которого направлена на бережное отношение к природе, разумное природопользование. Проект нашел поддержку организаторов и удостоился мини-гранта на сумму 80 000 рублей.

Во время встречи Афанасий Васильевич похвалил достижения Ильи и отметил, что участие в подобных проектах оказывает весомое подспорье в выборе дальнейшей профессии.

«Хочется искренне отметить твои заслуги. Я уверен, что, дальнейшая работа под руководством Иннокентия Иннокентьевича откроет перед тобой и другими детьми новые двери и позволит вам не только найти свое призвание, но и успешно развиваться в нем», — сообщил замминистра.

Основная идея программы «Социального акселератора» — научить детей планировать личный бюджет путем участия в социальном предпринимательстве, направленном на решение актуальных проблем в обществе.