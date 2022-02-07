В Якутии вскрыли крупное мошенничество!

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, а равно в крупном размере» в отношении 28-летнего экс-менеджера организации, занимающейся изготовлением и поставкой снегоболотоходов и квадроциклов.

Схема обмана заключалась в том, что подозреваемый, пользуясь своим служебным положением заключал с гражданами договоры на изготовление и поставку вездеходов. Однако полученные от них денежные средства он присваивал, покупатели и организация оставались ни с чем.

В ходе следственных мероприятий установлены пятеро пострадавших граждан, которые оказались обмануты на общую сумму порядка 2 800 000 рублей.

Также оперативниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Якутское» проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других потерпевших, так как по версии следствия обманутых граждан может быть больше.

В отношении подозреваемого принята мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде.