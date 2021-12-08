В Якутии все социально значимые объекты подключены к высокоскоростному интернету

В республике полностью выполнен план подключения социально значимых объектов в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В 2021 году к интернету подключили 661 объект, что на 255 больше, чем в прошлом году.

Глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу решить проблему «последней мили». «В населённых пунктах, где есть доступ к высокоскоростному Интернету, такая возможность должна быть у каждого жителя», – отметил ранее руководитель региона.

За три года реализации национальной программы связь провели в 93 отдаленных населенных пункта республики, построено 3000 км волоконно-оптических линий связи, а также более 450 спутниковых станций, также установлены узлы связи, коммутаторы и криптомаршрутизаторы.

По мнению главного врача Чурапчинской Центральной районной больницы Артема Ксенофонтова, подключение 8 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов дало большие преимущества, такие как оформление электронных больничных листов, оказание телемедицинской консультации в экстренных случаях, работа в программе «МИС», сдача отчетов и реестров в электронном виде.

По словам методиста ИКТ Управления культуры и народного творчества Амгинского улуса Антона Шилова, в домах культуры и библиотеках всех наслегов интернет заметно ускорился, что благоприятно повлияло на качество работы. «При подготовке и проведении многочисленных мероприятий постоянно обмениваемся ресурсами, оперативно передаем видеоматериалы. Ведём прямые эфиры для наших посетителей в инстаграме», — сказал Антон Шилов.

Напомним, что республика, несмотря на сложные климатические условия, является лидером среди всех регионов Российской Федерации по протяженности построенных линий ВОЛС по федеральному проекту. К высокоскоростному интернету подключены 434 образовательные организации, 190 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, 257 учреждений культуры (библиотеки, культурно-досуговые учреждения, музеи, детские школы искусств), 295 местных администраций, 166 пожарных частей и 43 объекта Росгвардии.