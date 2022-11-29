29.11.2022
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Погода
В Якутии все еще держатся 45-градусные морозы
Умеренный снег, позёмок на Колыме, небольшой снег на Индигирке, местами ночью на западе и юге. Позёмок при порывах ветра 9-14 м/с, ночью на западе, днём на востоке побережья Арктики. Морозные туманы ночью и утром в населённых пунктах в центральных и северо-восточных районах. Температура воздуха ночью -41-46°, на западе, юге -34-39°, на Колыме -28-33°, днём -36-41°, на западе, юге -26-31°, на Колыме -21-26°.
В Якутске преимущественно без осадков, ночью и утром туман, ветер западный 1-5 м/с. Температура ночью -38-40°, днем -34-36°
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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