В Якутии все еще держатся 45-градусные морозы 

К зиме рысь накапливает подкожный жировой запас, шерсть становится очень густой и плотной. А широкие мощные лапы, которые к морозам обрастают густой щетиной, позволяют ей быстро, не проваливаясь, передвигаться по снегу и насту. Эта кошка способна выживать в экстремальных температурах до минус 50.

Умеренный снег, позёмок на Колыме, небольшой снег на Индигирке, местами ночью на западе и юге. Позёмок при порывах ветра 9-14 м/с, ночью на западе, днём на востоке побережья Арктики. Морозные туманы ночью и утром в населённых пунктах в центральных и северо-восточных районах. Температура воздуха ночью -41-46°, на западе, юге -34-39°, на Колыме -28-33°, днём -36-41°, на западе, юге -26-31°, на Колыме -21-26°.

В Якутске преимущественно без осадков, ночью и утром туман, ветер западный 1-5 м/с. Температура ночью -38-40°, днем -34-36°