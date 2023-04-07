Никто не будет спорить, что обувь всегда играла важную роль в жизни человека. Торбоза и унты, угги, вьетнамки, лапти и валенки, помимо основной функции, могут поведать о традициях того или иного народа, особенностях климата и предпочтениях жителей.

Национальная обувь в наш век не ограничена территорией одной страны: у фантазии кутюрье нет границ, модницам со всего мира доступна информация о новейших трендах, которые нередко выстраиваются на чём-то хорошо забытом и размещённом под стеклом в музейных коллекциях.

По мнению модных экспертов, уже наметились целые регионы России, где народный костюм перестал быть музейным экспонатом и возвращается в повседневную жизнь. Так, в Якутии многие элементы национальной одежды стали повседневностью, мастера ФАПК «Сахабулт» многие годы изготавливают национальную обувь, согревая якутян в очень сильные морозы. Несомненно, в наши дни лидером рейтинга национальной обуви являются унты, сшитые талантливыми мастерицами Сахабулта.

В последние годы за первенство борются национальные мужские и женские сапоги. Почему сейчас к национальным сапогам интерес? Они — классического кроя, удобны в носке, прекрасно выглядят. Сложившаяся якутская одежда сочетает в себе множество разнородных элементов. Особенно ярко это проявляется в верхней одежде, где отмечается использование самых разных по фактуре и цвету материалов: разношерстый мех, сукно, жаккардовый шёлк, ровдуга, кожа. А обувь украшается орнаментальными вставками, бисером, вышивкой, металлическими украшениями и подвесками. Сегодня в Якутии все больше модников предпочитают национальную кожаную обувь.

В продажу поступили национальные женские сапоги – 36-38 размеров. Посмотрите сами как изумительно, красиво и элегантно смотрятся сапоги, украшенные вышивкой и бисером.