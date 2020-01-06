В Якутии все больше больных корью

Количество заболевших корью на 5 января 2020 года в столице республики достигло 68 человек, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Отмечается, что из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение.

«В рамках оперативных мероприятий министерства здравоохранения совместно с Роспотребнадзором принято решение со 2 января задействовать детский санаторий с учетом подъема сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории республики с целью разделения потоков пациентов», — говорится в сообщении.

Как уточняют в пресс-службе ведомства, РДТС имеет в своем расположении два блока с полной изоляцией друг от друга, имеет различные входные группы и вентиляцию, что соответствует требуемым санитарным нормам и правилам.

«После урегулирования эпидситуации, сворачивания корьевого стационара и санации блока А детский тубсанаторий продолжит работу в полном объеме, дети вернутся на санаторно-курортное лечение», — поясняет Минздрав Якутии.

Также якутянам рекомендуют не отказываться от вакцинации, так как один заболевший может заразить до 18 человек.

Треть контактных жителей столицы региона отказывается от прививок против кори.