В Якутии все больше автомобилей переходят на газ

С января по октябрь этого года Якутия на 18% увеличила потребление природного газа как топлива благодаря мерам поддержки, инициированным Минпромгеологии республики. Сегодня эта цифра составляет 5,5 млн кубометров компримированного природного газа.

Существенный прирост связан с увеличением доли субсидий до 90%, которые сегодня предлагают автовладельцам на переоборудование. Это стало возможным благодаря решению главы республики Айсена Николаева.

«Перевести машину на газ стало значительно дешевле, начиная с 2022 года. Если раньше на переоборудование легкового автомобиля уходило 100 тыс. рублей, то сегодня эта сумма составляет 10 тысяч рублей. Это существенная разница для жителей республики и воспользоваться этой льготой могут абсолютно все. Для тех, кто уже перешел на газ, снижен транспортный налог на 50%. Наши меры поддержки направлены, в первую очередь, на людей, чтобы они ощущали реальную помощь», — рассказал министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

Сейчас в Якутии действуют 9 АГНКС, в декабре текущего года в Ленске откроется новая многотопливная станция, где автовладельцы могут заправляться не только метаном, но и подключаться к электрозарядке. До конца 2030 года количество газозаправок увеличат до 40.

Всего в республике переоборудовано более 400 транспортных средств. Также в рамках 100-летия ЯАССР в этом году для города закупили 100 новых автобусов на метане.

Перейти с бензина на газ можно в трех авторизированных центрах Якутии: AutoGAS PRO и СахаАвтоГазСервис в Якутске, а также Алмаздортранс в Мирном. Успеть получить 90% скидку на установку ГБО можно до конца 2022 года. Стоимость дизельного топлива превысила 70 рублей, метан продолжает удерживать позиции дешевого топлива – цена в среднем 21 рубль за кубометр.