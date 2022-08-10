В Якутии вручили российские паспорта гражданам, прибывшим из Украины

Пенсионер и молодая пара поблагодарили полицейских за оказанную помощь, внимание и понимание. Сотрудники отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Якутское» выдали паспорта граждан Российской Федерации 88-летнему пенсионеру и молодой паре из Украины. С просьбой о приобретении гражданства России пожилым мужчиной-инвалидом, имеющим статус «дети войны», обратилась его дочь. В апреле этого года пенсионер переехал в Якутск для постоянного проживания к родной дочери, покинув свой дом в городе Горское. Приняв во внимание его возраст и состояние здоровья, сотрудники подразделения по вопросам миграции осуществили все административные процедуры по месту жительства мужчины и в кратчайшие сроки оказали ему государственную услугу по приобретению гражданства Российской Федерации. Полицейские вручили ему паспорт, пожелали крепкого здоровья и долголетия. Услышав радостную новость, пожилой мужчина с волнением поблагодарил стражей порядка за внимание и отзывчивость.

Присягу гражданина России приняла и молодая пара из Луганской области, подавшая заявление одной из первых. После церемонии в торжественной обстановке начальник отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Якутское» подполковник полиции Нюргуяна Аталларова вручила им главный документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. Молодая пара поблагодарила полицейских за оказанную помощь, за вежливость и понимание. Они рассказали, что намерены в ближайшем будущем создать семью, связать свою судьбу с Россией и поделились прекрасной новостью, что ждут первенца. Полицейские поздравили новых россиян с этим радостным событием и выразили уверенность, что все они станут достойными гражданами нашей страны.