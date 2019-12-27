В Якутии вручили кинопремию «Чыпчаал»

Сегодня, 27 декабря, впервые в истории якутского кино была вручена ежегодная национальная премия «Чыпчаал».

На сцене кинотеатра «Лена» вручили статуэтку победителям в восьми номинациях: «Лучший игровой фильм», «Лучший продюсер кино», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая музыка к фильму (лучший звукорежиссер)», «За выдающийся вклад в кинематограф».

Фильмы-номинанты: «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой, «Агент Мамбо» Алексея Амбросьева-младшего, «Бэйбэрикээн» Константина Тимофеева, «Кюлюк хомус» Петра Хики, «Ийэ» («Нет бога, кроме меня») Дмитрия Давыдова, «Экспедиция» Гаврила Менкярова и др.

В итоге, приз «Чыпчаал» достался…



За художественное воплощение образов награду получила Саргылана Скрябина.

За вклад в развитие якутского кино – продюсер Сардана Саввина.

Лучший детский фильм — «Бэйбэрикээн». Статуэтку «Чыпчаал» вручил художник Андрей Чикачев режиссёру Константину Тимофееву.

Лучший саундтрек — композитор Моисей Кобяков. Премию «Чыпчаал» за лучшую музыку в кино вручил Алексей Егоров-старший.

Оператор, режиссёр, сценарист Вячеслав Семёнов вручил приз «Чыпчаал» в номинации «Лучший оператор-постановщик» Ивану Семёнову.

Предприниматель и путешественник Герман Арбугаев вручил приз «Чыпчаал» за лучший коммерческий фильм продюсеру Степану Порядину (фильм «Агент Мамбо»).

Из рук звезды якутского кино, актера Степана Петрова статуэтку «Чыпчаал» за лучший дебют в кино получил Петр Хики за фильм «Кулук хомус».

В номинации «Лучший режиссёр» приз вручил директор ГТРК «Саха» Харлампий Дьяконов режиссёру Дмитрию Давыдову за фильм «Нет Бога, кроме меня».

За Дмитрия приз получили продюсеры фильма, поскольку он не смог приехать из-за занятости в амгинской школе. Стало известно, что Дмитрий Давыдов закончил работу над своим третьим фильмом под названием «Пугало». Продюсеры обещают, что этот фильм станет событием 2020 года.

И, наконец, лучший фильм — «Надо мною солнце не садится». Народный писатель Николай Лугинов вручил главный приз за «Лучший фильм» команде фильма.

Николай Лугинов – автор повести «Каменный мыс», по мотивам которой и был снят этот фильм. На сцену поднялись режиссёр фильма Любовь Борисова, продюсер Дмитрий Шадрин, оператор Семен Аманатов, художник-постановщик Анатолий Кириллин, звукорежиссер Иннокентий Сивцев, актёры Степан Петров и Иван Константинов.

«Чыпчаал» в переводе означает «вершина творчества». С новой вершиной всех номинантов и победителей!