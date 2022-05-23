В Якутии вручат премию главы Якутии лучшим библиотекам

27 мая, в Общероссийский день библиотек, состоится вручение премии главы Республики Саха (Якутия) имени И.И. Крафта лучшим библиотекам и библиотечным работникам.

Как сообщает министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов, премия будет вручена лучшим библиотекам и библиотечным работникам, меценатам и попечителям, внесшим большой вклад в развитие библиотек республики.

— В Якутии большое внимание уделяется развитию культуры чтения. Значительный вклад в это дело вносят сами сотрудники наших библиотек, которые вкладывают душу в свою работу, привносят в нее что-то новое, реализуют новые проекты, выигрывают гранты. Во многом благодаря их труду, наша республика признана самым читающим регионом страны, а по итогам Всероссийского конкурса «Самый читающий регион–2021» Республика Саха (Якутия) признана «Территорией книги и чтения». Регулярны мы открываем обновленные модельные библиотеки в рамках национального проекта «Культура». Вручение премии Главы Якутии имени Ивана Крафта в Общероссийский день библиотек – значимое событие для нашей республики, в этот день мы будем чествовать лучших из лучших, — отметил министр.

Премия учреждена 22 сентября 2003 года в целях усиления государственной поддержки библиотечного дела в республике, поощрения попечительства и меценатства в области культуры и в знак признания заслуг губернатора И.И. Крафта в развитии библиотек в Якутии. Является высшим признанием особых заслуг библиотечных работников, отдельных граждан в области библиотечного дела в нашей республике, которые способствовали своей деятельностью развитию библиотек. Присуждается по трем номинациям: «Библиотека года», «Библиотекарь (библиограф) года» и «Попечитель и меценат».

Иван Иванович Крафт (1861–1914) – якутский и енисейский губернатор, с именем которого связано строительство и открытие здания библиотеки-музея в 1911 году (Историческое здание на пр. Ленина, 40).

С 1911 по 1916 годы книжный фонд библиотеки увеличился на 7900 томов, это в два раза больше того, что поступило в библиотеку за предыдущие 25 лет ее существования. Губернатор Крафт всячески содействовал пополнению книжного фонда. Также он способствовал преобразованию публичной библиотеки в бесплатную (предложил отменить плату за пользование книгами в октябре 1911 года). Губернатор считал, что это вызовет, с одной стороны, приток пожертвований книгами, с другой — откроет в библиотеку доступ беднейшей части населения.

Виртуальная выставка, посвященная жизни и деятельности И.И. Крафта: https://old.nlrs.ru/exhibitions/kraft/

Вручение премии состоится 27 мая 2022 года в Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия) по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 40, Исторический зал.