22.04.2021
15:40
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Якутия

В Якутии временно ограничат движение по региональным дорогам

В период весенней распутицы в Якутии введут временное ограничение нагрузок на ось транспортного средства при проезде по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. 

Согласно приказу минтранса республики, ограничение начнет действовать на ряде автодорог с 20 мая. Вместе с тем, установленная норма не распространяется:

— на пассажирские перевозки автобусами;

— на перевозки продуктов питания, животных, лекарств, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, а также грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных происшествий;

— на транспортировку дорожно-строительной и дорожной-эксплуатационной техники и материалов для проведения аврийно-восстановительных и ремонтных работ;

— на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Сроки ограничения нагрузок на ось транспортного средства в период весенней распутицы 2021 года

№ п/пИдентификационный номерНаименование дорогУчасткиСрок ограниченияДопустимая нагрузка, тонн:
НачалоКонецна одну осьдвухосная тележкатрехосная тележка
198 ОП РЗ 98К-001«Амга»п.Н.Бестяхс.Амга20.05-20.06544
п.Эльдиканп.Югоренок20.05-20.06544
с.АмгаНефтебаза20.05-20.06544
п.Усть-Маяп.Петропавловск20.05-20.06544
298 ОП РЗ 98К-002«Кобяй»с. Асымас. Бясь-Кюель20.05-20.06544
398 ОП РЗ 98К-003«Умнас»г.Якутскс.Еланка20.05-20.06766
п.Солянкас.Бирюк20.05-20.06544
с.Южная Нюяг.Ленск20.05-20.06544
498 ОП РЗ 98К-004«Анабар»1167-й км а/д «Вилюй»п.Удачный20.05-20.06544
598 ОП РЗ 98К-005 «Нам»г.Якутскс.Намцы20.05-20.06766
698 ОП РЗ 98К-006«Арктика»п. Угольноеп. Зырянка20.05-20.06544
г. Среднеколымскс. Налимск15.06 -15.07544
798 ОП РЗ 98К-007«Яна»533-й км а/д «Колыма»п. Тополиное20.05-20.06544
с. Томторп. Батагай01.06-01.07544
898 ОП РЗ 98К-009«Верхоянье»п. Батагайг. Верхоянск01.06-01.07544
998 ОП РЗ 98К-010«Мюрю»с.Майяс.Тюнгюлю20.05-20.06544
с.Тюнгюлюс.Борогонцы20.05-20.06544
1098 ОП РЗ 98К-011«Эдьигээн»г. Вилюйскс. Жиганск20.05-20.06544
с. ЖиганскАэропорт20.05-20.06544
1198 ОП РЗ 98К-013«Борогон»с.Соттинцыс.Борогонцы20.05-20.06544
1298 ОП РЗ 98К-014«12-й км а/д «Умнас» — Хатассы – Павловск – 1154-й км. а/д «Лена»»12-й км. а/д «Умнас»Хатассы20.05-20.06544
1398 ОП РЗ 98К-015«1246-й км а/д «Вилюй»-г.Ленск»1246-й км- а/д «Вилюй»г.Ленск20.05-20.06544
1498 ОП РЗ 98К-016«Абалах»49-й км а/д «Амга»с.Табага20.05-20.06544
с.Диринг175-й км а/д «Колыма»20.05-20.06544
1598 ОП РЗ 98К-017«Бетюн»с.Бетюнцыс.Сулгачи20.05-20.06544
с.Мындагайс.Чурапча20.05-20.06544
1698 ОП РЗ 98К-022110-й км а/д «Колыма» — Чыаппара110-й км а/д «Колыма»Чыаппара20.05-20.06544
1798 ОП МЗ 98Н-002«Оймякон»Кюбюме(752-й км «Колыма»)гр.Магаданской области20.05-20.06544
1898 ОП МЗ 98Н-003«Харбалах»с.Ытык-Кюель с. Чычымах20.05-20.06544
1998 ОП МЗ 98Н-004«Уолба – Булун – Нефтебаза»с.Уолбас.Булун20.05-20.06544
2098 ОП МЗ 98Н-005«Устье-Кемпендяй»с.Устьес.Кемпендяй20.05-20.06544
2198 ОП МЗ 98Н-006«540-й км а/д «Вилюй» — Кысыл-Сыр»540-й км. а/д «Вилюй»Кысыл-Сыр20.05-20.06544
2298 ОП МЗ 98А-001«Якутск – Маган»ЯкутскМаган20.05-20.06544
2398 ОП МЗ 98А-002«Депутатский – Аэропорт»ДепутатскийАэропорт15.06-15.07544
2498 ОП МЗ 98А-004«Тикси – Аэропорт»ТиксиАэропорт15.06-15.07544
2498 ОП РЗ 98К-023«Усть-Куйга – Депутатский – Белая Гора»
п. Усть-Куйга
п. Депутатский
15.06 -15.07
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Фото: архив УГИБДД МВД по РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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