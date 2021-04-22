В Якутии временно ограничат движение по региональным дорогам

В период весенней распутицы в Якутии введут временное ограничение нагрузок на ось транспортного средства при проезде по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Согласно приказу минтранса республики, ограничение начнет действовать на ряде автодорог с 20 мая. Вместе с тем, установленная норма не распространяется:

— на пассажирские перевозки автобусами;

— на перевозки продуктов питания, животных, лекарств, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, а также грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных происшествий;

— на транспортировку дорожно-строительной и дорожной-эксплуатационной техники и материалов для проведения аврийно-восстановительных и ремонтных работ;

— на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Сроки ограничения нагрузок на ось транспортного средства в период весенней распутицы 2021 года