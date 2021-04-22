В Якутии временно ограничат движение по региональным дорогам
В период весенней распутицы в Якутии введут временное ограничение нагрузок на ось транспортного средства при проезде по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения.
Согласно приказу минтранса республики, ограничение начнет действовать на ряде автодорог с 20 мая. Вместе с тем, установленная норма не распространяется:
— на пассажирские перевозки автобусами;
— на перевозки продуктов питания, животных, лекарств, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, а также грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных происшествий;
— на транспортировку дорожно-строительной и дорожной-эксплуатационной техники и материалов для проведения аврийно-восстановительных и ремонтных работ;
— на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Сроки ограничения нагрузок на ось транспортного средства в период весенней распутицы 2021 года
|№ п/п
|Идентификационный номер
|Наименование дорог
|Участки
|Срок ограничения
|Допустимая нагрузка, тонн:
|Начало
|Конец
|на одну ось
|двухосная тележка
|трехосная тележка
|1
|98 ОП РЗ 98К-001
|«Амга»
|п.Н.Бестях
|с.Амга
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|п.Эльдикан
|п.Югоренок
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|с.Амга
|Нефтебаза
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|п.Усть-Мая
|п.Петропавловск
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|2
|98 ОП РЗ 98К-002
|«Кобяй»
|с. Асыма
|с. Бясь-Кюель
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|3
|98 ОП РЗ 98К-003
|«Умнас»
|г.Якутск
|с.Еланка
|20.05-20.06
|7
|6
|6
|п.Солянка
|с.Бирюк
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|с.Южная Нюя
|г.Ленск
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|4
|98 ОП РЗ 98К-004
|«Анабар»
|1167-й км а/д «Вилюй»
|п.Удачный
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|5
|98 ОП РЗ 98К-005
|«Нам»
|г.Якутск
|с.Намцы
|20.05-20.06
|7
|6
|6
|6
|98 ОП РЗ 98К-006
|«Арктика»
|п. Угольное
|п. Зырянка
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|г. Среднеколымск
|с. Налимск
|15.06 -15.07
|5
|4
|4
|7
|98 ОП РЗ 98К-007
|«Яна»
|533-й км а/д «Колыма»
|п. Тополиное
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|с. Томтор
|п. Батагай
|01.06-01.07
|5
|4
|4
|8
|98 ОП РЗ 98К-009
|«Верхоянье»
|п. Батагай
|г. Верхоянск
|01.06-01.07
|5
|4
|4
|9
|98 ОП РЗ 98К-010
|«Мюрю»
|с.Майя
|с.Тюнгюлю
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|с.Тюнгюлю
|с.Борогонцы
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|10
|98 ОП РЗ 98К-011
|«Эдьигээн»
|г. Вилюйск
|с. Жиганск
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|с. Жиганск
|Аэропорт
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|11
|98 ОП РЗ 98К-013
|«Борогон»
|с.Соттинцы
|с.Борогонцы
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|12
|98 ОП РЗ 98К-014
|«12-й км а/д «Умнас» — Хатассы – Павловск – 1154-й км. а/д «Лена»»
|12-й км. а/д «Умнас»
|Хатассы
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|13
|98 ОП РЗ 98К-015
|«1246-й км а/д «Вилюй»-г.Ленск»
|1246-й км- а/д «Вилюй»
|г.Ленск
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|14
|98 ОП РЗ 98К-016
|«Абалах»
|49-й км а/д «Амга»
|с.Табага
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|с.Диринг
|175-й км а/д «Колыма»
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|15
|98 ОП РЗ 98К-017
|«Бетюн»
|с.Бетюнцы
|с.Сулгачи
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|с.Мындагай
|с.Чурапча
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|16
|98 ОП РЗ 98К-022
|110-й км а/д «Колыма» — Чыаппара
|110-й км а/д «Колыма»
|Чыаппара
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|17
|98 ОП МЗ 98Н-002
|«Оймякон»
|Кюбюме(752-й км «Колыма»)
|гр.Магаданской области
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|18
|98 ОП МЗ 98Н-003
|«Харбалах»
|с.Ытык-Кюель
|с. Чычымах
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|19
|98 ОП МЗ 98Н-004
|«Уолба – Булун – Нефтебаза»
|с.Уолба
|с.Булун
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|20
|98 ОП МЗ 98Н-005
|«Устье-Кемпендяй»
|с.Устье
|с.Кемпендяй
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|21
|98 ОП МЗ 98Н-006
|«540-й км а/д «Вилюй» — Кысыл-Сыр»
|540-й км. а/д «Вилюй»
|Кысыл-Сыр
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|22
|98 ОП МЗ 98А-001
|«Якутск – Маган»
|Якутск
|Маган
|20.05-20.06
|5
|4
|4
|23
|98 ОП МЗ 98А-002
|«Депутатский – Аэропорт»
|Депутатский
|Аэропорт
|15.06-15.07
|5
|4
|4
|24
|98 ОП МЗ 98А-004
|«Тикси – Аэропорт»
|Тикси
|Аэропорт
|15.06-15.07
|5
|4
|4
|24
|98 ОП РЗ 98К-023
|«Усть-Куйга – Депутатский – Белая Гора»
п. Усть-Куйга
п. Депутатский
15.06 -15.07
5
4
4
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