04.04.2023
21:01
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Якутия

В Якутии временно ограничат движение по региональным дорогам

В период весенней распутицы в Якутии введут временное ограничение нагрузок на ось транспортного средства при проезде по автомобильным дорогам общего пользования с капитальным и переходным типом покрытия, сообщает пресс-служба Управтодор Якутии.

По приказу Минтранса республики, ограничение вводится для обеспечения сохранности автодорог регионального или межмуниципального значения и начнет действовать с 15 мая. 

Вместе с тем, установленная норма не распространяется:

— на пассажирские перевозки автобусами;

— на перевозки продуктов питания, животных, лекарств, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; 

— на перевозки грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных происшествий;

— на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов для проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

— на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Сроки ограничения нагрузок на ось транспортного средства

при проезде по автомобильным дорогам общего пользования

с капитальным и переходным типом покрытий в период весенней распутицы 2023 года

Идентификационный номерНаименование дорогиУчастокСрок ограниченияДопустимая нагрузка, тонн:
НачалоКонецна одну осьдвухосная тележкатрехосная тележка
198 ОП РЗ 98К-001«Амга»п.Н.Бестяхс.Амга15.05-15.06544
п.Эльдиканп.Югоренок15.05-15.06544
с.АмгаНефтебаза15.05-15.06544
п.Усть-Маяп.Петропавловск15.05-15.06544
298 ОП РЗ 98К-002«Кобяй»с. Асымас. Бясь-Кюель15.05-15.06544
398 ОП РЗ 98К-003«Умнас»г. Якутскс. Еланка15.05-15.06766
п. Солянкас. Бирюк15.05-15.06544
с. Южная Нюяг. Ленск15.05-15.06544
498 ОП РЗ 98К-004«Анабар»1163-й км а/д «Вилюй»п. Удачный15.05-15.06544
598 ОП РЗ 98К-005«Нам»г. Якутскс. Намцы15.05-15.06766
698 ОП РЗ 98К-006«Арктика»п. Угольноеп. Зырянка15.05-15.06544
СреднеколымскНалимск15.06-15.07544
798 ОП РЗ 98К-007«Яна»510-й км а/д «Колыма»п. Тополиное15.05-15.06544
898 ОП РЗ 98К-009«Верхоянье»БатагайВерхоянск01.06-01.07544
998 ОП РЗ 98К-010«Мюрю»с. Майяс. Тюнгюлю15.05-15.06544
с. Тюнгюлюс. Борогонцы15.05-15.06544
1098 ОП РЗ 98К-011«Эдьигээн»575-й км а/д «Вилюй»с. Жиганск15.05-15.06544
с. ЖиганскАэропорт15.05-15.06544
1198 ОП РЗ 98К-013«Борогон»с. Кангалассыс. Борогонцы15.05-15.06544
1298 ОП РЗ 98К-014«Хатассы»12-й км. а/д «Умнас»Хатассы15.05-15.06766
1398 ОП РЗ 98К-015«Мухтуя»г. Ленск1246-й км- а/д «Вилюй»15.05-15.06544
1498 ОП РЗ 98К-016«Абалах»45-й км а/д «Амга»с. Табага15.05-15.06544
с. Диринг175-й км а/д «Колыма»15.05-15.06544
1598 ОП РЗ 98К-017«Бетюн»с. Бетюнцыс. Сулгачи15.05-15.06544
с. Мындагайс. Чурапча15.05-15.06544
1698 ОП РЗ 98К-022110-й км а/д «Колыма» — Чыаппара110-й км а/д «Колыма»Чыаппара15.05-15.06544
1798 ОП МЗ 98Н-002«Оймякон»730-й км а/д «Колыма»р. Индигирка15.05-15.06544
1898 ОП МЗ 98Н-003«Харбалах»256-й км а/д «Колыма»с. Чычымах15.05-15.06544
1998 ОП МЗ 98Н-004295-й км а/д «Колыма»- Булун295-й км а/д «Колыма»с. Булун15.05-15.06544
2098 ОП МЗ 98Н-005«Устье-Кемпендяй»с.Устьес. Кемпендяй15.05-15.06544
2198 ОП МЗ 98Н-006523-й км а/д «Вилюй» — Кысыл-Сыр523-й км. а/д «Вилюй»с. Кысыл-Сыр15.05-15.06544
2298 ОП МЗ 98А-001«Якутск – Маган»г. Якутскс. Маган15.05-15.06544
2398 ОП МЗ 98А-002«Депутатский – Аэропорт»п. ДепутатскийАэропорт15.06-15.07544
2498 ОП МЗ 98А-004«Тикси – аэропорт»п. ТиксиАэропорт15.06-15.07544
  25  98 ОП РЗ 98К-023«Усть-Куйга – Депутатский – Белая Гора»п. Усть-Куйгап. Депутатский15.06-15.07544
Источник: управтодор14

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