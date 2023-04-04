В Якутии временно ограничат движение по региональным дорогам
В период весенней распутицы в Якутии введут временное ограничение нагрузок на ось транспортного средства при проезде по автомобильным дорогам общего пользования с капитальным и переходным типом покрытия, сообщает пресс-служба Управтодор Якутии.
По приказу Минтранса республики, ограничение вводится для обеспечения сохранности автодорог регионального или межмуниципального значения и начнет действовать с 15 мая.
Вместе с тем, установленная норма не распространяется:
— на пассажирские перевозки автобусами;
— на перевозки продуктов питания, животных, лекарств, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
— на перевозки грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных происшествий;
— на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов для проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
— на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Сроки ограничения нагрузок на ось транспортного средства
при проезде по автомобильным дорогам общего пользования
с капитальным и переходным типом покрытий в период весенней распутицы 2023 года
|№
|Идентификационный номер
|Наименование дороги
|Участок
|Срок ограничения
|Допустимая нагрузка, тонн:
|Начало
|Конец
|на одну ось
|двухосная тележка
|трехосная тележка
|1
|98 ОП РЗ 98К-001
|«Амга»
|п.Н.Бестях
|с.Амга
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|п.Эльдикан
|п.Югоренок
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|с.Амга
|Нефтебаза
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|п.Усть-Мая
|п.Петропавловск
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|2
|98 ОП РЗ 98К-002
|«Кобяй»
|с. Асыма
|с. Бясь-Кюель
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|3
|98 ОП РЗ 98К-003
|«Умнас»
|г. Якутск
|с. Еланка
|15.05-15.06
|7
|6
|6
|п. Солянка
|с. Бирюк
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|с. Южная Нюя
|г. Ленск
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|4
|98 ОП РЗ 98К-004
|«Анабар»
|1163-й км а/д «Вилюй»
|п. Удачный
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|5
|98 ОП РЗ 98К-005
|«Нам»
|г. Якутск
|с. Намцы
|15.05-15.06
|7
|6
|6
|6
|98 ОП РЗ 98К-006
|«Арктика»
|п. Угольное
|п. Зырянка
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|Среднеколымск
|Налимск
|15.06-15.07
|5
|4
|4
|7
|98 ОП РЗ 98К-007
|«Яна»
|510-й км а/д «Колыма»
|п. Тополиное
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|8
|98 ОП РЗ 98К-009
|«Верхоянье»
|Батагай
|Верхоянск
|01.06-01.07
|5
|4
|4
|9
|98 ОП РЗ 98К-010
|«Мюрю»
|с. Майя
|с. Тюнгюлю
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|с. Тюнгюлю
|с. Борогонцы
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|10
|98 ОП РЗ 98К-011
|«Эдьигээн»
|575-й км а/д «Вилюй»
|с. Жиганск
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|с. Жиганск
|Аэропорт
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|11
|98 ОП РЗ 98К-013
|«Борогон»
|с. Кангалассы
|с. Борогонцы
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|12
|98 ОП РЗ 98К-014
|«Хатассы»
|12-й км. а/д «Умнас»
|Хатассы
|15.05-15.06
|7
|6
|6
|13
|98 ОП РЗ 98К-015
|«Мухтуя»
|г. Ленск
|1246-й км- а/д «Вилюй»
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|14
|98 ОП РЗ 98К-016
|«Абалах»
|45-й км а/д «Амга»
|с. Табага
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|с. Диринг
|175-й км а/д «Колыма»
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|15
|98 ОП РЗ 98К-017
|«Бетюн»
|с. Бетюнцы
|с. Сулгачи
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|с. Мындагай
|с. Чурапча
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|16
|98 ОП РЗ 98К-022
|110-й км а/д «Колыма» — Чыаппара
|110-й км а/д «Колыма»
|Чыаппара
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|17
|98 ОП МЗ 98Н-002
|«Оймякон»
|730-й км а/д «Колыма»
|р. Индигирка
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|18
|98 ОП МЗ 98Н-003
|«Харбалах»
|256-й км а/д «Колыма»
|с. Чычымах
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|19
|98 ОП МЗ 98Н-004
|295-й км а/д «Колыма»- Булун
|295-й км а/д «Колыма»
|с. Булун
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|20
|98 ОП МЗ 98Н-005
|«Устье-Кемпендяй»
|с.Устье
|с. Кемпендяй
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|21
|98 ОП МЗ 98Н-006
|523-й км а/д «Вилюй» — Кысыл-Сыр
|523-й км. а/д «Вилюй»
|с. Кысыл-Сыр
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|22
|98 ОП МЗ 98А-001
|«Якутск – Маган»
|г. Якутск
|с. Маган
|15.05-15.06
|5
|4
|4
|23
|98 ОП МЗ 98А-002
|«Депутатский – Аэропорт»
|п. Депутатский
|Аэропорт
|15.06-15.07
|5
|4
|4
|24
|98 ОП МЗ 98А-004
|«Тикси – аэропорт»
|п. Тикси
|Аэропорт
|15.06-15.07
|5
|4
|4
|25
|98 ОП РЗ 98К-023
|«Усть-Куйга – Депутатский – Белая Гора»
|п. Усть-Куйга
|п. Депутатский
|15.06-15.07
|5
|4
|4
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