В Якутии временно ограничат движение по региональным дорогам

В период весенней распутицы в Якутии введут временное ограничение нагрузок на ось транспортного средства при проезде по автомобильным дорогам общего пользования с капитальным и переходным типом покрытия, сообщает пресс-служба Управтодор Якутии.

По приказу Минтранса республики, ограничение вводится для обеспечения сохранности автодорог регионального или межмуниципального значения и начнет действовать с 15 мая.

Вместе с тем, установленная норма не распространяется:

— на пассажирские перевозки автобусами;

— на перевозки продуктов питания, животных, лекарств, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

— на перевозки грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных происшествий;

— на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов для проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

— на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Сроки ограничения нагрузок на ось транспортного средства

при проезде по автомобильным дорогам общего пользования

с капитальным и переходным типом покрытий в период весенней распутицы 2023 года