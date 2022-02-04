В Якутии врач выдавал фиктивные больничные листы

Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждены уголовные дела в отношении бывшего работника одного из медицинских учреждений района по фактам получения взяток за незаконные действия и служебных подлогов (ч.3 ст. 290 УК РФ, ч.1 ст. 292 УК РФ). Кроме того, в отношении жителя города Удачного возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки за заведомо незаконные действия (ч.3 ст. 291 УК РФ).

По данным уголовных дел, врач в период с октября по декабрь 2021 года, заведомо зная об отсутствии заболеваний, влекущих освобождение от трудовой деятельности, из корыстной заинтересованности вносил в листки временной нетрудоспособности заведомо ложные сведения о наличии у жителей города Удачного болезней, которые освобождали их от работы.

За свои незаконные действия медик получал от каждого вознаграждение в сумме 15 тысяч рублей.

Всего к услугам медика обратились трое граждан, один из которых впоследствии привлечен к уголовной ответственности, по двум фактам проводятся процессуальные проверки.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений. Осуществляются допросы, изучается медицинская и иная документация, назначены необходимые экспертные исследования. Свою вину в совершенных преступлениях бывший медицинский работник признал.

Расследование продолжается.