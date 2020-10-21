В Якутии впервые выберут лучшую школьную столовую

В какой школе вкуснее всех кормят детей, кто из поваров школьных столовых самый лучший? Ответы на эти вопросы мы узнаем в ходе первого республиканского конкурса «Лучшая школьная столовая», который будет проводиться в этом году заочно.

Организатором выступит Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

Для участия в конкурсе приглашаются работники школьных столовых (без ограничения стажа работы и возраста) муниципальных общеобразовательных организаций.

Участникам необходимо в срок до 15 ноября 2020 года представить на адрес электронной почты конкурса sakhapit@mail.ru следующие материалы:

— заявку на участие в конкурсе, содержащую информацию об участнике;

— презентацию «Наша школьная столовая» (видеоматериалы во временном промежутке до 5 минут);

— портфолио участника конкурса.

Победители будут выявлены по двум номинациям: «Лучшая столовая городской школы», «Лучшая столовая сельской школы».

Как рассказывают организаторы, благодаря данному конкурсу будет распространен позитивный опыт организации школьного питания и популяризирован принцип здорового питания в общеобразовательных организациях.

Ознакомиться с условиями и скачать положение конкурса можно на сайте Центра «Сосновый бор»: http://sosnovybor-ykt.ru/polozhenie-o-provedenii-respublikanskogo-konkursa-luchshaya-shkolnaya-stolovaya/