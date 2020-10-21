В Якутии впервые выберут лучшую школьную столовую
В какой школе вкуснее всех кормят детей, кто из поваров школьных столовых самый лучший? Ответы на эти вопросы мы узнаем в ходе первого республиканского конкурса «Лучшая школьная столовая», который будет проводиться в этом году заочно.
Организатором выступит Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».
Для участия в конкурсе приглашаются работники школьных столовых (без ограничения стажа работы и возраста) муниципальных общеобразовательных организаций.
Участникам необходимо в срок до 15 ноября 2020 года представить на адрес электронной почты конкурса sakhapit@mail.ru следующие материалы:
— заявку на участие в конкурсе, содержащую информацию об участнике;
— презентацию «Наша школьная столовая» (видеоматериалы во временном промежутке до 5 минут);
— портфолио участника конкурса.
Победители будут выявлены по двум номинациям: «Лучшая столовая городской школы», «Лучшая столовая сельской школы».
Как рассказывают организаторы, благодаря данному конкурсу будет распространен позитивный опыт организации школьного питания и популяризирован принцип здорового питания в общеобразовательных организациях.
Ознакомиться с условиями и скачать положение конкурса можно на сайте Центра «Сосновый бор»: http://sosnovybor-ykt.ru/polozhenie-o-provedenii-respublikanskogo-konkursa-luchshaya-shkolnaya-stolovaya/
+7 (999) 174-67-82