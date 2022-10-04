В Якутии впервые состоятся гастроли Калмыцкого театра

С 14 по 16 октября впервые в Якутии состоятся гастроли Калмыцкого национального драматического театра имени Баатра Басангова. На днях Саха академический театр имени Платона Ойунского представил калмыцкому зрителю легендарный спектакль «Желанный голубой берег мой…» и новаторскую постановку «Шесть персонажей в поисках автора».

«Мы гордимся многолетней дружбой двух близких по духу театров, бережно хранящих незыблемые ценности, традиционную культуру, создающих на их основе современное театральное искусство. Притяжение свежего дыхания вечной мерзлоты и ветра калмыцких степей создают уникальную атмосферу сотворчества братских народов и вносят неиссякаемую энергию в развитие национальных театров России», – отметил ранее Глава Якутии Айсен Николаев.

На сцене Саха академического театра гости представят якутянам спектакли «Я – Будда», «Араш» и «Калмыцкая свадьба». Режиссер постановок – заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Калмыкия, почетный работник культуры Азербайджана Борис Манджиев.

В основе спектакля «Я – Будда» – история о том, как Сиддхартха Гаутама (Будда) приходит к постижению главного вопроса жизни, на поиск ответа которому он посвятил свою жизнь. Спектакль идет на русском языке.

Спектакль «Араш» рассказывает о мальчике по имени Араш, ежедневно встречающем эшелоны с фронта в надежде встретить своего отца. Спектакль идет на калмыцком языке с синхронным переводом на русский язык.



Спектакль «Калмыцкая свадьба» передает всё своеобразие живой разговорной речи, прелесть уникального устного народного творчества: макталов, йорялов, обрядовых песен и традиций. Спектакль идет на калмыцком языке с синхронным переводом на русский язык.

Обменные гастроли театров Якутии и Калмыкии организованы в рамках федеральной программы Минкультуры РФ «Большие гастроли».

Первая калмыцкая драматическая студия открыта в 1927 году в Астрахани, на основе которой создан передвижной калмыцкий театр. Современный Калмыцкий драматический театр был основан в 1936 году.