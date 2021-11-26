В Якутии впервые провели операцию по пересадке роговицы

Якутские хирурги в сентябре этого года впервые провели операцию по пересадке роговицы глаза с помощью фемтолазера. Кератопластику выполнили хирург Иннокентий Белолюбский и анестезиолог Валерия Фомина в Якутской республиканской офтальмологической клинической больнице.

Пожилой якутянин, которому вернули зрение на полностью слепом глазе, должен был делать пересадку в Москве. В столице он должен был ожидать операции несколько месяцев. Однако из-за пандемии коронавируса планы были скорректированы, и ему предложили сделать операцию в Якутске. Для пожилого якутянина операция стала последним шансом вернуть зрение.

«Роговица – это оптическая система глаза, если она непрозрачная, то человек видит плохо или совсем не видит. Пересадка роговицы делается в том случае, если роговица мутная, а мышцы внутри глаза в порядке. В этом случае подсаживается роговица от донора, и зрение улучшается», – рассказывает хирург Иннокентий Белолюбский.

Подобные операции в офтальмологической больнице проводятся давно, но уникальность этой операции в том, что вместо хирургических ножей был использован лазер.

«Самая главная проблема при кератопластике – это отторжение чужой роговицы. От того, как чужой материал сопоставлен, зависит многое. Фемтосекундный лазер делает идеально точный и ровный разрез заданных размеров. Разрез с помощью лазера укорачивает срок самой операции и послеоперационного периода, и самое главное – в разы повышает приживаемость роговицы», – объясняет хирург.

Отметим, что создание условий для получения доступной высокотехнологичной помощи – один из приоритетов работы главы Якутии Айсена Николаева и правительства республики. В планах у якутских офтальмологов получить больше квот и выполнять подобные операции в Якутске. По словам главного врача офтальмологической клинической больницы Ивана Луцкана, по приказу Минздрава ведётся работа, которая позволит заготавливать донорскую роговицу, ранее доставляемую только из Москвы, непосредственно в Якутске. «Поэтому в плане пересадки роговицы следующий год станет прорывным», – подчеркнул он.