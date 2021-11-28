В Якутии впервые проведены операции по замене хрусталика глаза малолетним детям

В Якутской республиканской офтальмологической клинической больнице впервые проведены операции малолетним детям с диагнозом «врождённая катаракта». Уникальные операции по замене хрусталика глаза выполнили офтальмологи высшей квалификационной категории Екатерина Захарова и Екатерина Басова.

Глава Якутии Айсен Николаев, ознакомившись с работой учреждения в сентябре текущего года, отметил высокий профессиональный уровень специалистов и развитие новых видов медицинской помощи.

«Малышам с врождённой катарактой проведена факоэмульсикация с внедрением заправленного в инжектор искусственного хрусталика глаза. Этот вид операции выполняется практически без разрезов и является малотравматичным, – говорит главный врач больницы Иван Луцкан. – Хирургическое вмешательство осуществляется быстро и безопасно, не требует наложения швов. Уже спустя пару часов после операции оба ребёнка радостно бегали по коридору».

За счёт средств региональной программы развития здравоохранения учреждение получило новое анестезиологическое медицинское оборудование. Современный наркозный аппарат позволяет с высокой точностью дозировать анестезирующее вещество, что особенно важно, когда операции проводятся таким маленьким пациентам.

«Современные линзы мы заказали в японской фирме «Hoya». Представители поставщика узнав, что такую операцию в Якутии будут делать впервые, и она социально значима и бесплатна, передали нам необходимые материалы безвозмездно», – отметил Иван Луцкан.

Благодаря высокому профессионализму врачей и техническому оснащению Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы операции детям (трёхлетнему мальчику и четырёхлетней девочке) провели в Якутске. Семьям не пришлось выезжать за пределы республики.

Напомним, что в этом году 27 маленьких якутян с врождённой катарактой были направлены на операции в федеральные медицинские центры.

Офтальмологи продолжат оказывать помощь детям в Якутске: «Начнём с неосложненных катаракт, а в будущем планируем расширить спектр видов этой высокотехнологичной операции».