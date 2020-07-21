В Якутии впервые проведена «Школа оценки» по грантмейкингу

С 12 мая по 03 июля 2020 г. Единый ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития гражданских инициатив РС(Я) совместно с Сибирским центром поддержки общественных инициатив (г. Новосибирск) провели «Школу оценки» по грантмейкингу и подготовке независимых экспертов конкурса грантов Главы Республики Саха (Якутия) на развитие гражданского общества.

В рамках программы обучение прошли представители Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутии) (уполномоченный орган конкурса), члены координационной комиссии, эксперты конкурса, эксперты Единого ресурсного центра поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив РС(Я) (администраторы конкурса), специалисты НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)», эксперты грантового конкурса для некоммерческих организаций и физических лиц АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

«В сложных условиях пандемии такая мера поддержки некоммерческого сектора, как грантовый конкурс в режиме онлайн, актуальна и беспрецедентна. 20 апреля 2020 г. вышел Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О грантах Главы Республики Саха (Якутия) на развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия)». Согласно Указу конкурс впервые проведен в цифровом формате на портале https://grants.yakutia.click/ и сейчас проекты проходят оценку независимыми экспертами в режиме онлайн. Всего на конкурс поступило 256 заявок от НКО из 29 муниципальных районов и 2 городских округов. Первичную проверку по формальным признакам всех заявок провели cпециалисты нашего центра. Кроме подготовки экспертов конкурса в наши задачи входило консультирование и онлайн обучение потенциальных заявителей. Важно, чтобы общественники профессионально подходили к социальному проектированию. Ведь за каждым проектом стоит решение социальных проблем, содействие развитию конкретной территории, профилактика кризиса и трудных жизненных ситуаций жителей районов и наслегов, защита бездомных животных и т.д.» — считает Ольга ВЕШНИКОВА генеральный директор Единого ресурсного центра поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив РС(Я).

Всего в 2020 году на поддержку институтов гражданского общества и реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном НИКОЛАЕВЫМ выделено более 56 миллионов рублей по 16 направлениям.