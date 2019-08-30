В Якутии впервые проведен Нефтегазовый форум

Председатель ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН», член-корреспондент РАН Михаил Лебедев принял участие в работе первого Нефтегазового форума Республики Саха (Якутия), состоявшемся в Мирном 29-30 августа. Участие в форуме приняли также ведущие ученые из Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, Института проблем нефти и газа СО РАН, Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.

Нефтегазовая отрасль имеет большое значение для экономики республики. В регионе свою деятельность ведут крупные нефтяные и газовые компании, успешно реализуются крупнейшие федеральные проекты «Сила Сибири» и «Освоение Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения».

На пленарном заседании форума Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев сообщил о скором запуске газопровода «Сила Сибири», построенного на основе соглашения «Газпрома» и китайской CNPC о поставке газа в Китай.

«Наш форум проходит в преддверии запуска магистрального газопровода «Сила Сибири». Старт его строительству ровно пять лет назад, 1 сентября 2014 года, в городе Якутске дал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. И сегодня я с этой трибуны могу сказать, что буквально вчера началось уже заполнение газопровода «Сила Сибири» газом. И первого декабря, мы уверены, этот грандиозный трубопроводный проект, самый масштабный в мире, заработает. И это огромное достижение для всей нашей великой страны», — заявил Айсен Николаев.

В этот знаменательный день Ил Дархан вручил награды сотрудникам и специалистам компаний нефтегазовой отрасли.

Одним из итогов форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Саха (Якутия) и китайской корпорацией «Сириус». Председатель совета директоров, президент китайской корпорации «Сириус» (Sirius Holding Group) Тао Жань выразил уверенность, что нефтегазовый сектор внесет огромный вклад в экономику республики.

В ходе форума проведены «круглые столы», на которых обсуждались реализация инвестиционных проектов, проектов нефтегазопереработки и сервисного кластера, социальное сотрудничество с нефтегазовыми компаниями, влияние нефтегазодобывающей отрасли на социально-экономическое развитие территорий, а также проблемы, связанные с экологической безопасностью.

Наука, в лице обособленных подразделений ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН», вносит значимый вклад в развитие нефтегазовой отрасли республики, проводя как фундаментальные, так и прикладные исследования.

В рамках нефтегазового форума министром промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Максимом Терещенко и председателем ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», член-корреспондентом РАН Михаилом Лебедевым подписано Соглашение о сотрудничестве между Министерством и Федеральным исследовательским центром. Основой для реализации конкретных проектов по данному Соглашению станут результаты научных исследований коллективов институтов ФИЦ «ЯНЦ СО РАН».