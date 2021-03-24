В Якутии впервые применят программу, распознающую коронавирус по кашлю

Глава республики Айсен НИКОЛАЕВ в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что на фестивале Muus uSTAR впервые применят программу, распознающую при входе больных коронавирусом по кашлю, передает телеканал «Якутия 24».

Главные мероприятия фестиваля пройдут с соблюдением всех ограничительных мер 27 марта в спорткомплексе «Триумф» в Якутске, где число общих посадочных мест составит до 75%. На участие в фестивале онлайн зарегистрировались 12 тысяч человек. На самом мероприятии ожидают порядка четырех тысяч человек.

«Также впервые будет применено программное сопровождение на основе искусственного интеллекта, который будет выявлять больных коронавирусом по кашлю уже на входе. Разработка наших российских ученых будет применяться впервые. Мы хотим на основе организации данного фестиваля задать определенный стандарт проведения крупных мероприятий в постковидную эпоху», — сказал глава Якутии.

Сейчас в рамках фестиваля идут онлайн-конкурсы по разным трекам, которых всего будет десять, начиная от 3D-моделирования, заканчивая соревнованиями по кибер-спорту. Кроме того, организуют шоу дронов.

«Фестиваль Muus uSTAR проходит, наверное, одним из первых в стране в постковидное время. Конечно же, мы возлагаем на него большие надежды. В Якутии в последние годы очень активно развиваются креативные индустрии, сейчас республика уже известна своими успехами в IT, кино, спорте и конечно же огромная доля этих успехов у нашей молодежи. Для того, чтобы поддержать нашу творческую молодежь правительство республики совместно с Корпорацией „Синергия“ заключили в 2020 году соглашение о проведении фестиваля», — сказал он.

На фестиваль приедут такие знаменитости, как шоумен Михаил ГАЛУСТЯН, олимпийская чемпионка Алина ЗАГИТОВА, руководители компании «Яндекс» и «Союзмультфильм». В качестве одного из хедлайнеров прилетит уроженец Якутии Леван ГОРОЗИЯ.