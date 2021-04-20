В Якутии впервые. Общественная премия «Неравнодушный гражданин»

При поддержке Фонда президентских грантов и представительства Агентства стратегических инициатив в ДФО на территории Республики Саха (Якутия) впервые проходит Общественная премия «Неравнодушный гражданин».

Целью премии является поощрение гражданской активности среди населения Республики Саха (Якутия), популяризация практик системного добровольчества и содействие развитию общественно полезных инициатив жителей.

Организаторы премии – Дальневосточный центр содействия развитию благотворительности и волонтёрства, Благотворительный фонд Александра Монастырёва и Союз «Во имя добра».

Прием заявок на участие в конкурсе начнется со 2 апреля и продлится до 31 мая 2021 года на сайте www.якутия.неравнодушныйгражданин.рф

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Принять участие в конкурсе могут жители Республики Саха (Якутии) от 14 лет и старше: все те, кто активно развивает социально значимые проекты, вкладывает в них свое время, энергию и добивается успеха в их реализации.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Конкурс «Неравнодушный гражданин» проводится по шести основным номинациям:

«Семья и дети»;

«Мой город»;

«Просвещение»;

«Природа»;

«Культура»;

«Здоровый дух»

А также двум дополнительным: «Признание» и «Выбирает Якутия».

Заявки участников будут рассмотрены экспертным жюри из представителей органов власти региона, общественных и некоммерческих организаций, деятелей культуры, науки и социально ориентированного бизнеса.

Победители во всех номинациях определятся на итоговой церемонии награждения. Лауреаты получат денежное вознаграждение, диплом победителя, фирменные статуэтки «Неравнодушный гражданин», а также памятные подарки от партнёров.

Конкурс в Республике Саха (Якутия) администрирует Единый ресурсный центр поддержки СО НКО и развитие гражданских инициатив РС(Я).



По вопросам обращаться:

+7 (914) 270-10-82 (администратор Единого ресурсного центра).

Отметим, премия «Неравнодушный гражданин» была учреждена на территории Приморского края в 2015 году в целях поощрения, поддержки и распространения социально значимых инициатив приморцев.