В Якутии возводят мосты по просьбам жителей районов

Реконструкция мостов через реки Нюя и Чуоналыр в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» стала возможной благодаря инициативе на местах и совместной работе региональных органов государственной власти с федеральным центром.

По информации отдела капитального строительства ГКУ «Управтодор РС(Я)», на сегодня готовность объекта через реку Нюя в Ленском районе составила 51%. Капитальное сооружение длиной 183 метра планируется сдать в IV квартале 2023 года.

«Работы по реконструкции мостового перехода на региональной автодороге «Мухтуя» выполняет ОАО «Хотьковский Автомост» с прошлого года. В настоящее время установлены опоры, идет устройство части подходов и сопряжений к мосту. Ориентировочно с января следующего года начнется доставка к месту работ по автозимнику 825 тонн металлоконструкций, изготовленных на заводе ООО “Улан-Удэстальмост”», — сообщила начальник ОКС Лидия Птицына.

Представитель ведомства отметила, что с июля этого года в Мирнинском районе началось строительство 80-метрового моста через реку Чуоналыр. По контракту, ООО «Механический завод «Восход» взял обязательство сдать объект в конце 2024 года. На сегодня подрядчик полностью демонтировал старый мост, идут работы по вырубке леса в полосе отвода, устройству монтажных площадок и обустройству вахтового поселка.

Отметим, постановочные вопросы строительства мостовых переходов озвучивались жителями Ленского и Мирнинского районов на ежегодном отчете правительства республики перед населением. Возведение сооружений находится на контроле главы Якутии Айсена Николаева.