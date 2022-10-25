В Якутии возросла добыча угля

Добыча угля в Якутии по итогам 9 месяцев 2022 года составила 28,7 млн. тонн, что больше на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К сентябрю 2021 года было добыто 21,3 млн. тонн угля, сообщает министр промышленности и геологии республики Максим ТЕРЕЩЕНКО.

«За последние годы Якутия стремительно наращивает добычу угля, несмотря на различные санкции западных стран. Мы в этом году увеличиваем добычу угля. Это большой вклад, который вносят угольщики в развитие экономики и республики, и Дальнего востока, и страны в целом. Сегодня мы твердо входим в тройку регионов страны по добыче угля. Более того, в ближайшее время благодаря именно нашему региону страна может стать одним из лидеров в мире про производству коксующихся углей, которые всегда востребованы на мировом рынке», — ранее отмечал глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Роста добычи угля удалось добиться благодаря успехам угледобывающих компаний «ЭЛСИ», «Колмар», «Якутуголь» и АО «Разрез «Право-Кабактинский». Свои весомые вклады в увеличение добычи угля в регионе внесли и угольные предприятия ООО «СТС-Уголь» и ООО «Долгучан».

Якутский уголь пользуется спросом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где основным потребителем является Китайская Народная Республика.

Несмотря на санкции в республике продолжается запуск в эксплуатацию новых угольных месторождений. Глава Якутии Айсен Николаев в рамках Восточного экономического форума-2022 дал старт работам на угольном разрезе «Сыллахский» в Нерюнгринском районе республики. В 2025 году здесь запланирован запуск обогатительной фабрики с объемом добычи порядка 6,5 млн тонн угля в год. Инвестиции в проект составят 21 млрд рублей.

«Новые проекты – это в первую очередь новые рабочие места, это импульс для развития региона, и повышение качества жизни людей», — подчеркнул Айсен Николаев.

В Якутии разработан целевой прогнозный топливно-энергетический баланс до 2030 года. К 2030 году производство энергетических ресурсов планируется нарастить более чем в три раза. Ориентир на экспорт останется и увеличится соразмерно объёмам добычи. Развитие новых месторождений и энергомощностей в Якутии позволит не только укрепить экономику региона и Дальнего Востока, но во многом придать необходимый импульс развороту страны на Восток. В частности, планируется, что добыча угля увеличится до 80-90 млн тонн, газа – до 50 млрд кубометров, нефти – до 21 млн тонн в год, производство электрической энергии вырастет вдвое.