В Якутии возобновят масочный режим из-за роста ковида?

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией масочный режим в Якутии могут возобновить осенью. Об этом корреспонденту ЯСИА сообщила заведующая отделом клинической эпидемиологии Якутской республиканской клинической больницы Мария Васильева.

«Коронавирус является респираторной инфекцией, для него не характерна летняя сезонность. Скорее всего, сейчас масочный режим восстанавливать не будут. Но мы, эпидемиологи-инфекционисты, ожидаем подъём заболеваемости COVID-19 примерно с осени, когда начнутся занятия в учебных заведениях. Не исключено, что масочный режим вернут», — отметила Мария Васильева. Напомним, в мире зарегистрирован новый подвид омикрон-штамма, который получил название «Кентавр». Уже у нескольких россиян «Кентавр» диагностирован. По словам эпидемиолога, делать выводы о большей заразности этого подвида омикрона ещё рано.

«Пока рано делать выводы о том, как будет разворачиваться эпидемиологическая картина, потому что первые пять заболевших в России выявлены только в Москве. По клинической картине, в отличие от «омикрона», который бушевал в феврале, у заразившихся «Кентавром» исследователи отмечают более лёгкое течение болезни. Но говорить наперёд о возможных тяжёлых последствиях преждевременно», — подчеркнула эпидемиолог.

Мария Васильева также указала на то, что за прошлый год в ЯРКБ лечение получили более шести тысяч пациентов с ковидом, из них только 15% были вакцинированы. Большая часть людей с прививкой перенесла болезнь в лёгкой форме. «Нужно обязательно вакцинироваться и проходить вовремя ревакцинацию, чтобы позаботиться как о своём здоровье, так и родных», — подчеркнула врач. За последнюю неделю прирост заболевания COVID-19 в республике составил 3,3%, в Якутске — 8,4%. За последние сутки выявлены 64 новых случая.