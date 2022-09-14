В Якутии возобновят комплексную Спартакиаду школьников

К 2024 году не менее 80% детей республики должны заниматься физической культурой и спортом.

В 2023 году в республике проведут комплексную Спартакиаду учащихся республики с охватом всех муниципальных районов и всех общеобразовательных организаций. Финальные соревнования состоятся в г. Якутске.

Напомним, в 2021 году была утверждена Концепция развития детско-юношеского спорта в России до 2030 года и план мероприятий по ее реализации.

Глава республики Айсен Николаев поручил правительству разработать региональную программу развития детско-юношеского спорта до 2030 года и приступить к ее реализации.

Приоритеты региональной программы — увеличение часов уроков физкультуры в школах, создание спортивных клубов, популяризация массовых программ (ГТО), возобновление комплексной Спартакиады учащихся республики. Такие соревнования в последний раз были организованы в 2017 году.

По словам вице-премьера Сергея Местникова, реализация программы поможет повысить мотивацию подрастающего поколения вести здоровый образ жизни, усовершенствует физическое развитие и обеспечит вовлечение детей в систематические занятия спортом.

К 2024 году не менее 80% детей республики должны заниматься физической культурой и спортом.