В Якутии возобновляются выплаты молодым учителям

Сегодня на заседании правительства Республики Саха (Якутия) принято постановление о предоставлении адресной помощи молодым специалистам образовательных организаций арктических улусов Республики Саха (Якутия).

«Адресная помощь предусмотрена в виде предоставления единовременного подъёмного пособия и оплаты проездных расходов молодым специалистам. Хочу напомнить, что в 2017 году, в связи с отсутствием источников финансирования, подъёмные выплаты и компенсация проездных расходов были приостановлены. Мы в этом году возобновляем выплаты для учителей, которые выехали на работу в арктические районы республики. Это 13 муниципальных районов Якутии», — отметил министр образования и науки Михаил Сивцев.

Постановлением определены возрастные ограничения – получателем выплаты может быть гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет, который не воспользовался данным правом в течение 3 лет с момента заключения трудового договора с образовательной организацией, окончивший учебу по очной форме обучения, имеющий документ, подтверждающий наличие профессионального образования.

Средства предусмотрены в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) в рамках реализации проекта «Учитель Арктики» в государственной программе «Развитие Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы