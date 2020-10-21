В Якутии возобновляют работу детские сады и школы

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) информирует о текущем состоянии образовательного процесса в Якутии на 21 октября 2020 года.

20 октября 2020 года возобновил работу детский сад в селе Орто-Балаган Оймяконского улуса. В населенных пунктах, где зафиксированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, для сотрудников социально значимых организаций, в том числе учителей, врачей, полицейских и т.д., дежурные группы открыты в 60 детских садах: в Жиганском улусе – 4, в Нюрбинском – 32, Таттинском – 12, Верхневилюйском – 12.

Сегодня возобновили работу детские сады в селе Нам Верхневилюйского улуса и в селе Хара-Тумул Оймяконского улуса. Таким образом, в штатном режиме работают 733 детских сада.

Также сегодня возобновили работу в очной форме школа № 5 посёлка Ленинский и школа с углубленным изучением отдельных предметов в Алдане Алданского района. Завтра, 22 октября, возобновит свою работу Батамайская школа Кобяйского улуса.

По причине превышения порога заболеваемости ОРВИ и гриппом 20.10.2020 перешли на дистанционную форму обучения школы села Сеген-Кюель Кобяйского улуса и села Улах-Ан Хангаласского улуса. Улах-Анская школа возобновит работу 26 октября, а Сеген-Кюельская – 27 октября. Таким образом, на дистанционной форме обучения работают 120 учреждений.

25 учреждений среднего-профессионального образования продолжают работать в дистанционной форме, 17 – в смешанной форме. В очной форме обучения работает Арктический колледж народов Севера в посёлке Черский Нижнеколымского района.

«Уважаемые преподаватели, родители и учащиеся, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в детских садах, школах, СПО и вузах, в Министерстве образования и науки Якутии ведется ежедневный мониторинг по всем муниципальным районам республики, работает ведомственный оперативный штаб по контролю за соблюдением санитарно-противоэпидемических требований. Если у вас есть вопросы или предложения, вы можете обратиться по горячей линии Министерства образования и науки республики по номеру +7 (411) 242-20-69. Специалисты будут готовы ответить с 9:00 до 18:00 часов с понедельника по пятницу. Кроме того, для подачи обращения вы можете написать заявление на почту minobrnauki@sakha.gov.ru в свободной форме с указанием имени, контактов», – отметили в пресс-службе министерства образования и науки РС(Я).