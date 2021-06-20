20.06.2021
10:50
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Коронавирус

В Якутии возник новый улусный очаг коронавируса

На 20.06.2021 г. выявлено 92 новых случая коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 57 случаев;
  • Вилюйский район – 7 случаев;
  • Алданский, Мегино-Кангаласский, Нерюнгринский районы по 5 случаев;
  • Мирнинский район – 4 случая;
  • Амгинский, Намский районы по 3 случая;
  • Хангаласский район – 2 случая;
  • Верхоянский район – 1 случай.
    За сутки лабораториями республики проведено 3268 исследований на коронавирусную инфекцию.
    Всего с начала пандемии обработано 1 166 777 тестов.
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Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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