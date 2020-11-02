В Якутии возмущены действиями автора скандального видео

На днях в социальных сетях распространилось видео, на котором добывают дикого северного оленя запрещенным способом – петлей. При этом животного забивают палкой. Автор видео утверждает, что добыл таким способом трех особей дикого северного оленя.

Минэкологии Якутии отмечает, что в соответствии с Правилами охоты запрещается охота с применением петель. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам в соответствии с методикой исчисления крупного и особо крупного ущерба для целей статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации составляет 90 тысяч рублей.

В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 258 (незаконная охота) Уголовного кодекса Российской Федерации, а также жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, в соответствии со статьей 245 УК РФ.

В связи с этим, материалы проверки переданы в МВД по РС(Я) для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.