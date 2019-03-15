В Якутии возбуждены громкие уголовные дела по фактам мошенничества

Установлено, что общая сумма государственных контрактов, заключенных с хозяйствующими субъектами, предположительно входящими в картель, составляет около 3 миллиардов рублей. Выявлены многочисленные факты, когда цены оптовых закупок по указанным контрактам на поставку лекарственных и медицинских средств в 2-4 раза превышали розничные. По имеющейся информации, представители медицинских учреждений в сговоре с организаторами картеля принимали меры по устранению возможных конкурентов на торгах.

В настоящее время следственно-оперативной группой, с привлечением специалистов по борьбе с картелями УФАС России проводятся обысковые мероприятия в 6 медицинских учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) и 3 коммерческих организациях, а также у 5 физических лиц. Всего задействовано 80 сотрудников органов внутренних дел.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и п. «А», «В» ч.2 статьи 178 Уголовного кодекса Российской Федерации «Ограничение конкуренции». Санкциями указанных статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.