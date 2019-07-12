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В Якутии возбуждено уголовное дело за незаконный вылов осетров на 4,5 млн рублей

Инспекторами ДПС отдела МВД России на одной из улиц с. Аппаны Намского района была остановлена автомашина под управлением 49-летнего жителя района. В автомашине также находились трое мужчин пассажиров. В ходе досмотра салона полицейскими был обнаружен улов из 31 особи сибирского осетра и сети.

По сообщению наряда ДПС, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проверки установлено, что у одного из пассажиров имеется разовая путевка на вылов сибирского осетра в количестве 3 штук. У остальных пассажиров и водителя разрешающие документы на добычу отсутствовали.

Объяснения рыбаков подтвердили факт нарушений ими правил рыбной ловли. Мужчины должны были отпустить 28 особей сибирского осетра, попавших в сети.

В ходе дальнейших мероприятий изъята моторная лодка одного из мужчин.

Группой дознания отдела МВД России по Намскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Материальный ущерб составил около 4 500 000 рублей.

Источник: Пресс-служба МВД по Песпублике Саха (Якутия)
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