В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении экс-депутата

В Якутии возбуждено уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщает республиканская прокуратура, в 2018 году между акционерным обществом «Саханефтегазсбыт» и обществом с ограниченной ответственностью «СИС» по ранее заключенному договору займа в размере свыше 29 млн рублей заключено соглашение об отступном, в качестве которого нефтегазовой компании передано имущество, оцененное в более чем 30 млн рублей, при его фактической стоимости около 12 млн рублей.

При этом, согласно данным проверки, проведённой органами МВД, ФСБ и прокуратурой, соглашение об отступном с заниженной стоимостью имущества на сумму порядка 18 млн рублей заключено в условиях заинтересованности генерального директора АО «Саханефтегазсбыт» при пособничестве генерального директора ООО «Норд-Спецстрой-1».

Кроме того, согласно материалам проверки, путем предоставления в бухгалтерию АО «Саханефтегазсбыт» генеральным директором данного общества в составе группы лиц по предварительному сговору с генеральным директором ООО «Норд-Спецстрой-1» заведомо подложных документов о выполнении работ по строительству автозаправочных станций в двух населенных пунктах совершено хищение денежных средств общества в особо крупном размере на общую сумму более 59 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения следственным управлением СК России по Республике Саха (Якутия) в отношении бывшего генерального директора АО «Саханефтегазсбыт», депутата Государственного Собрания (ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) V созыва возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), в отношении генерального директора ООО «Норд-Спецстрой-1» по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), в отношении них обоих также возбуждено уголовное дело по 2 эпизодам ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры республики.