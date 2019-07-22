В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении депутата

Прокуратура Нерюнгри провела проверку соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы работникам ООО «СахаГеозем».

Установлено, что руководитель общества, являющийся депутатом Нерюнгринского районного Совета депутатов 4 созыва, в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации умышленно, действуя из иной личной заинтересованности, в течение длительного периода времени не выплачивал работникам заработную плату за проработанный ими период времени. Сумма задолженности по оплате труда перед 9 работниками составила свыше 972 тыс.руб.

При этом на счету ООО «СахаГеозем» имелись достаточные денежные средства для выплаты заработной платы полученные в виде дохода от предпринимательской деятельности в сумме свыше 14 млн. рублей.

Прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношении директора ООО «СахаГеозем» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, ход его расследования, а также полное погашение задолженности по заработной плате перед работниками общества находится на контроле прокуратуры.