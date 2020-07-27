В Якутии возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога

SakhaLife.ru.

Прокуратура Таттинского района Якутии провела проверку соблюдения законодательства о закупках для муниципальных нужд.

Установлено, что между администрацией муниципального образования «Жохсогонский наслег» и коммерческой организацией заключен муниципальный контракт на строительство сквера в с. Боробул Таттинского района. Цена контракта составила около 1, 9 млн. рублей.

Впоследствии между сторонами подписаны акты приемки выполненных работ, на основании которых администрацией наслега оплата подрядчику по контракту произведена в полном объеме.

Вместе с тем, согласно материалам проверки прокуратуры администрацией муниципалитета приняты объемы работ, которые подрядчиком фактически не выполнены, сквер не построен, проведены только работы по строительству ограждения.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.