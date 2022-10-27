В Якутии возбуждено уголовное дело по факту охоты на вертолете «Робинсон»
Прокуратура Хангаласского района признала законным возбуждение органом дознания ОМВД России по Хангаласскому району уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.1 ст.258 УК РФ (незаконная охота с применением воздушного судна, с причинением крупного ущерба). При возбуждении уголовного дела установлено, что на территории муниципального образования «Жемконский 2-й наслег» Хангаласского района в октябре 2022 года осуществлена незаконная охота с применением воздушного судна марки «Робинсон». В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление виновных лиц и обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.
Сегодня тгк sakhahunter разместил видео и сообщил: якутские охотники осматривают место разделки лося, откуда незадолго до них взлетел темный вертолет Робинсон. «Вот гильзы, вот место посадки, вот шкура добытого животного», — говорят они. «Когда увидели нас, сразу начали собираться, и пяти минут не прошло, как улетели. Потом через пару километров вновь раздались выстрелы, там они и сели. Вот как у нас в Якутии охотятся, прямо с вертолетов стреляют», — рассказывают на видео недовольные хозяева охотничьего угодья. См. видео на тгк sakhahunter
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