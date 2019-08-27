В Якутии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере

Проведенной Якутской транспортной прокуратурой проверкой установлено, что в октябре 2018 года между ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» и АО «ИРМАСТ-ХОЛДИНГ» был заключен государственный контракт на сумму более 64 млн. рублей с целью строительства площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью.

Срок исполнения государственного контракта составлял 45 календарных дней с момента заключения контакта — до 13 декабря 2018 года.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой в марте 2019 года, установлено, что предусмотренные контрактом работы в полном объеме не выполнены.

Кроме того, государственным заказчиком не исполнены обязательства по передаче подрядчику строительной площадки, пригодной для проведения работ, а также разрешения на строительство, что явилось одним из факторов неисполнения контракта со стороны акционерного общества.

В этой связи, транспортной прокуратурой руководителям ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» и АО «ИРМАСТ-ХОЛДИНГ» внесены представления об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

В отношении юридических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законам интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности).

По результатам рассмотрения административных материалов постановлениями мирового суда судебного участка №45 г. Якутска ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, АО «ИРМАСТ-ХОЛДИНГ» — к административной ответственности в виде штрафа в размере более 32 млн. рублей.

По результатам рассмотрения Якутским городским судом жалобы АО «ИРМАСТ-ХОЛДИНГ», постановление мирового суда о привлечении к административной ответственности оставлено без изменения.Административные штрафы правонарушителями уплачены в полном объеме.

Проведенной прокуратурой повторной проверкой установлено, что к выполнению работ на объекте АО «ИРМАСТ-ХОЛДИНГ» приступило только в мае 2019 года. В связи с чем материалы проверки направлены в Северо-Восточное линейное управление МВД России на транспорте. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.7 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на контроле Якутской транспортной прокуратуры.