В Якутии возбуждено уголовное дело по даче взятки должностному лицу
Следователем по особо важным делам следственного отдела по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере).
Установлено, что 22 июня 2020 года мужчина, 1995 г.р., с целью размещения торгового места и осуществления розничной торговли на территории государственного рынка в г. Якутске, обратился к управляющему данного рынка и предложил денежную сумму для решения вопроса о выделении торгового места.
Управляющий, предложив встретиться на следующий день, сообщил в правоохранительные органы о склонении его к коррупционному преступлению.
На следующий день мужчина, находясь в административном помещении рынка, передал взятку в виде денежных средств в размере 80 000 рублей управляющему рынка.
Факт передачи денежных средств задокументирован сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия).
В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается.
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