В Якутии возбуждено уголовное дело на капитана самоходной баржи

За небезопасную перевозку ответит судоводитель.

По версии следствия, 25 июня 2020 года в Вилюйском районе 49-летний местный житель оказывал услуги по перевозке на самоходной барже ПК-4 с левого берега реки Вилюй на правый 3 автомашин и 15 пассажиров за денежное вознаграждение в размере 600 рублей.

Перевозка пассажиров осуществлена судоводителем с нарушением требований безопасности их жизни и здоровья.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.