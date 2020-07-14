14.07.2020
15:37
238
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело на капитана самоходной баржи
За небезопасную перевозку ответит судоводитель.
По версии следствия, 25 июня 2020 года в Вилюйском районе 49-летний местный житель оказывал услуги по перевозке на самоходной барже ПК-4 с левого берега реки Вилюй на правый 3 автомашин и 15 пассажиров за денежное вознаграждение в размере 600 рублей.
Перевозка пассажиров осуществлена судоводителем с нарушением требований безопасности их жизни и здоровья.
В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации
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