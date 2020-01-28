В Якутии возбуждено уголовное дело на экс-директора детского приюта

Следователем Отдела МВД России по Олекминскому району Якутии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» в отношении 42-летней экс-руководителя детского социального учреждения Олекминска.

Сотрудниками Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) выявлено, что подозреваемая своими незаконными действиями нанесла бюджету организации ущерб на сумму свыше 1 млн. 600 тысяч рублей.

Установлено, что ею были заключены фиктивные договора с одним из индивидуальных предпринимателей города на оказание различных услуг. Так, женщина, пользуясь своим служебным положением, предоставила в бухгалтерию 12 актов, дающих право на получение различных денежных сумм на основании якобы предоставленных предпринимателем услуг по вывозу жидких отходов учреждения. Наряду с этим были обнаружены 4 акта, предназначенные для оплаты услуг предпринимателя по охране объекта детского учреждения. Установлено, что данным индивидуальным предпринимателем ни одна из перечисленных услуг детскому социальному учреждению не предоставлялась. Также выявлено, что экс-руководитель предоставила на оплату фиктивную справку-вызов в ВУЗ и таким образом получила оплату за якобы учебный отпуск.

В настоящий момент в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.