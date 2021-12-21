В Якутии возбуждено уголовное дело на директора салона связи

Отделом дознания ОМВД России по Верхневилюйскому району возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из филиалов сетевых салонов сотовой связи. 32-летняя местная жительница подозревается в присвоении товарно-материальных ценностей. Общий ущерб от противоправных действий составил более 160 000 рублей.

Установлено, что в период с марта по июль 2021 года, используя своё служебное положение, злоумышленница присваивала вверенные ей товарно-материальные ценности: смартфоны, зарядные устройства, чехлы от сотовых телефонов. Товары, принадлежащие сетевому магазину, подозреваемая сбыла.

Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.