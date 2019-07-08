Золотая скважина: В Якутске возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении директора (видимо имеется ввиду бывшего — ред.) муниципального унитарного предприятия АО «Водоканал» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствием установлено, что директор муниципального унитарного предприятия АО «Водоканал», умышленно, из корыстной заинтересованности, используя свое должностное положение, заключил с ООО «Гейзер», директором которого является его супруга, не обусловленный производственной и экономической необходимостью договор на отпуск питьевой воды на период с 01.01.2010 до 01.01.2030 г.г., согласно которому поставщик обязуется с учетом технической возможности предприятия оказать услуги по обеспечению водой покупателя.

Вода из скважины, принадлежащей на праве собственности ООО «Гейзер», использовалась АО «Водоканал» в период с 2009 по 2017 г.г. Вместе с тем, скважина не была в установленном законом порядке резервирована в качестве резервного источника хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения. Необходимости в резервном источнике водоснабжения не было.

Согласно схеме водоснабжения и водоотведения городского округа «город Якутск» до 2032 года» скважина ООО «Гейзер» не являлась источником водоснабжения, используемого АО «Водоканал».

Ущерб, нанесенный МУП АО «Водоканал» в связи с покупкой воды у ООО «Гейзер», составил более 30 миллионов рублей.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки, проведенной УФСБ России по Республике Саха (Якутия)