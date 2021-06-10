Халатность! В Якутии на борцов с лесным пожаром возбуждено уголовное дело

Прокуратура Томпонского района Республики Саха (Якутия) провела проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в лесах.

Установлено, что вблизи районного центра – п. Хандыга зарегистрирован лесной пожар.

Однако оперативным штабом Томпонского лесничества, а также руководителем тушения лесного пожара не приняты своевременные меры по привлечению достаточных сил и средств для его ликвидации, допущены существенные просчеты при организации тушения пожара.

В результате зарегистрировано значительное увеличение площади лесного пожара с 35 до 210 га, что создало угрозу населенному пункту и объектам инфраструктуры.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения Восточно-Якутским межрайонным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Расследование уголовного дела, а также ситуация с лесными пожарами находятся на контроле прокуратуры республики.