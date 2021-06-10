10.06.2021
21:42
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Происшествия

Халатность! В Якутии на борцов с лесным пожаром возбуждено уголовное дело

Прокуратура Томпонского района Республики Саха (Якутия) провела проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в лесах.

          Установлено, что вблизи районного центра – п. Хандыга зарегистрирован лесной пожар.

          Однако оперативным штабом Томпонского лесничества, а также руководителем тушения лесного пожара не приняты своевременные меры по привлечению достаточных сил и средств для его ликвидации, допущены существенные просчеты при организации тушения пожара.

          В результате зарегистрировано значительное увеличение площади лесного пожара с 35 до 210 га, что создало угрозу населенному пункту и объектам инфраструктуры.

          Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения Восточно-Якутским межрайонным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Расследование уголовного дела, а также ситуация с лесными пожарами находятся на контроле прокуратуры республики.

Фото: Из соцсети
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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