В Якутии возбуждено дело по ужасному преступлению

Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении трех мужчин 19, 22 и 38 лет. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч.2 ст. 126 УК РФ – похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и ч.3 ст. 30 – ч.1 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство.

Следствием установлено, что 15 июня 2021 года после длительного распития спиртных напитков трое подозреваемых на прилегающей территории дома № 21 по проспекту Дружбы г. Ленска Ленского района РС (Я), действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно с применением опасного для здоровья человека насилия, совершили похищение 35-летнего мужчины. Против воли его принудительно поместили в багажное отделение автомобиля «Toyota Corona Premio» и увезли на дачный участок одного из них, где удерживали определённое время.

Как установили следователи, на территории участка 38-летний мужчина ударил потерпевшего топором по голове, а его 19-летний подельник горлышком разбитой бутылки нанес удар в шею. Через непродолжительное время мужчина воспользовался тем, что злоумышленники отвлеклись, и скрылся. Благодаря вовремя оказанной ему медицинской помощи мужчина остался жив, однако он находится в реанимационном отделении больницы в тяжелом состоянии.

Спустя непродолжительное время все трое были задержаны. С учетом общественной опасности совершенных противоправных деяний, особой дерзостью в действиях подозреваемых, наличием у них судимостей 18 июня 2021 года следователь СКР внес в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено. Всех трех задержанных арестовали в зале суда.

Расследование продолжается.