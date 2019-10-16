В Якутии возбуждено дело о мошенничестве с субсидиями

В ходе проверки, проведенной УФСБ России по Республике Саха (Якутия) совместно с прокуратурой Нюрбинского района, установлено, что представитель «Конного завода имени Степана Васильева» в Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии для получения субсидии представил документы с подложными сведениями.

Субсидия выделялась из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в целях финансового обеспечения затрат на содержание поголовья. В результате незаконных действий бюджету Якутии причинен материальный ущерб в крупном размере.

На основании переданных материалов отделом МВД России по Нюрбинскому району возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного деяния.