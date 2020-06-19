В Якутии возбудили дело против бывшего министра

Прокуратура Якутии возбудила дело об административном правонарушении в отношении экс-министра образования и науки Якутии Владимира ЕГОРОВА, а также направила в Управление ФАС Якутии материалы проверки для принятия мер реагирования по выявленным признакам нарушения антимонопольного законодательства, передает ИА SakhaNews.

Основанием для этого стали факты, изложенные в публикации ИА SakhaNews «Удивительное приключение министра образования и науки Якутии во времени».

Как следовало из публикации, министр Владимир Егоров 1 августа прошлого года заключил государственный контракт с ООО «КП Организатор» на оказание комплекса услуг по организации работы Республиканской приемной комиссии по набору на целевое обучение в организации высшего образования, расположенные за пределами Якутии. Стоимость подобных услуг была оценена в 2 699 950 рублей.

Прокуратурой было установлено, что Республиканская приемная комиссия фактически была проведена в конце июня начале июля, в то время как тендер на эти услуги был объявлен 11 июля.

В связи с этим информация о признаках нарушения антимонопольного законодательства прокуратурой Якутии 28 мая была направлена в УФАС Якутии для проведения дальнейшей проверки и принятия мер реагирования.

Кроме того, прокуратурой Якутии в отношении экс-министра образования и науки Якутии Владимира Егорова 11 июня возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.7.31 КоАП РФ по факту несвоевременного направления в реестр контрактов информации о приемке оказанной услуги по государственному контракту с ООО «КП Организатор».