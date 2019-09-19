В Якутии возбудили дело о халатности при тушении лесного пожара

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту недостаточных мер при ликвидации крупного лесного пожара на территории Усть-Янского района республики.

13 августа 2019 года в ходе дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства на расстоянии 20 километров от села Уянди обнаружен лесной пожар, площадь которого на тот момент составила 39 гектар.

Однако решениями комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности МО «Усть-Янский улус (район)», а также Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности работы по тушению лесного пожара были приостановлены.

Вместе с тем, по состоянию на 14 августа 2019 года площадь пожара увеличилась до 2521 гектара, достигнув к 21 августа 18409 гектар, при этом по-прежнему решение о тушении пожара принято не было.

За короткое время пожар достиг крупных размеров, между поселком Депутатский и селом Уянди сгорели и потеряли устойчивость 10 опор линии электропередач, повреждены огнем еще 29 опор ЛЭП. Это привело к аварийному отключению 14 августа электроснабжения в селе Уянди, восстановить которое силами и средствами Якутских электрических сетей удалось лишь через 13 дней, а также к причинению особо крупного ущерба АО «Сахаэнерго».

Как пролагает следствие, резкое увеличение площади пожара обусловлено тем, что решение о приостановлении работ по его тушению было принято преждевременно. Не учтены естественные преграды, рельеф местности, препятствующие возникновению реальной угрозы населенному пункту и объектам экономики. Решение о приостановлении работ по тушению пожара принято без учета направления ветра, погодных условий и других факторов, влияющих на рост площади лесного пожара и факторов его приближения к населенному пункту и объектам экономики.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование продолжается.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведённой прокуратурой.