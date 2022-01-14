В Якутии восстановят исторические объекты и памятники 😍

В Год культурного наследия народов России, объявленного Президентом Владимиром Путиным, и в честь 100-летия ЯАССР, в Якутии запланировано восстановление исторических объектов и памятников. Как сообщил руководитель Департамента РС(Я) по охране объектов культурного наследия Николай Макаров, в этом году планируется отреставрировать семь памятников за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.

Также будет продолжен добровольческий уникальный проект «Сохраним памятники», благодаря которому в республике силами общественности удалось восстановить уже 35 памятников исторического и культурного наследия. Отметим, что проект был инициирован главой региона Айсеном Николаевым в 2019 году, когда он вместе с супругой на личные средства восстановил мельницу-топчанку XIX века в Черкехском наслеге Таттинского улуса.

В честь празднования 100-летия ЯАССР для жителей и гостей Якутии открываются после реставрации такие крупные культурно-исторические объекты, как Дом Казначейства в городе Якутске и Качикатская Николаевская церковь в селе Кердем Хангаласского улуса.

А в Покровске планируется реставрация памятника истории и культуры федерального значения «Дом Серго Орджоникидзе», после восстановления которого здесь будет размещен краеведческий музей.

В планах также восстановление дома постройки начала 20 века в Якутске по улице Чернышевского, 26, где проживал видный общественный деятель, писатель и драматург Д. К. Сивцев — Суорун Омоллоон.

Продолжается подготовка документов для последующей реставрации зданий Реального училища, Мужской прогимназии и здания музея им. Ем. Ярославского.

Особое внимание будет уделено памятникам в районах республики павшим якутянам в Гражданской войне и в Великой Отечественной войне. Якутское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры проведет мониторинг памятников, часть из которых отреставрируют. К примеру, памятник братьям Гордеевым в селе Танда Усть-Алданского улуса и 15 павшим красноармейцам возле села Кердем Хангаласского улуса.

Кроме того, в республике продолжается работа по защите священных мест, в частности, по благоустройству места Куллаты. Рассматриваются вопросы признания достопримечательными местами сакральные территории в Якутске, Таттинском, Намском и Хангаласском районах.