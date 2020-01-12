В Якутии воссоздали дореволюционный иконостас

В Якутии восстановили единственный дореволюционный иконостас, сохранившийся в Восточной Сибири. Произведение церковного искусства XVIII века установили в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы. С чина его освящения начались юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию Якутской епархии.

Иконостас освятил Архиепископ Якутский и Ленский РОМАН. Он поблагодарил тех, кто принимал участие в восстановлении алтарной перегородки.

«Благодарю всех, кто сделал пожертвования и участвовал в восстановлении иконостаса. Вашими стараниями теперь у нас есть произведение церковного искусства, которое станет одной из визитных карточек республики. Этот храм является ровесником Якутской епархии, поэтому юбилейные мероприятия начнутся и завершатся здесь. В конце года, после окончания реставрации, мы совершим здесь чин великого освящения церкви», – отметил он.

В мероприятии принял участие Айсен НИКОЛАЕВ. Руководитель республики поздравил якутян с началом празднования 150-летия Якутской Епархии. По его словам, «православие сыграло большую роль в истории региона».

«Это не только церковный праздник. Православие сыграло большую роль в истории региона. В свое время основание Якутской епархии стало важнейшим шагом в развитии республики как неотъемлемой части Российского государства, заложило прочную основу для ее духовного начала. Уверен, что до конца года все работы по реставрации церкви будут завершены, и юбилейные мероприятия мы завершим здесь чином великого освящения храма», – сказал Николаев.

Напомним, работы по восстановлению иконостаса начались еще при Владыке ЗОСИМЕ. Большие усилия для его сохранения сделал народный писатель Якутии Дмитрий Кононович СИВЦЕВ – Суорун Омоллоон.

Изначально иконостас находился в старинном Градо-Якутском Предтеченском храме. В XX веке здание церкви использовалось как телеграфная станция, затем – как общежитие. В итоге церковь полностью разрушилась, на ее месте построили гостиницу «Полярная звезда».

После восстановления произведение церковного искусства установили в центральном приделе Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, построенной в 18 веке на пожертвования купца Дмитрия БАРАБАНОВА. В советское время здесь размещались лаборатория по испытанию строительных материалов Наркомместпрома и Институт космофизики. В 2000-х церковь передали Якутской Епархии. Сегодня в храме проводится реставрация, которая завершится к концу года.