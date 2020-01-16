В Якутии воспитатель детского сада обвиняется в истязании ребенка

Прокуратура Ленского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении воспитателя детского сада в Ленске. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником или другим работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним) и п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, т.е. причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

По версии следствия, летом 2019 года, обвиняемая, занимая должность воспитателя детского сада города Ленск, руководствуясь ложным пониманием достижения положительного результата в воспитании малолетней воспитанницы детского сада, будучи недовольной ее поведением, вызванного малозначительным поводом, причиняла ей физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев.

В ходе следствия обвиняемая вину признала частично.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.