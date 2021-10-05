05.10.2021
17:33
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Происшествия

В Якутии воспитанников интерната собирались кормить подозрительной колбасой…

4 октября 2021 по результатам внеплановой выездной проверки инспекторами Управления Росеельхознадзора по Республике Саха (Якутия) в школе-интернат города Нерюнгри выявлены нарушения ветеринарного законодательства.

Установлено, что в целях организации питания воспитанников, учреждением приобретены колбасные изделия без ветеринарно-сопроводительных документов.

Ветеринарно-сопроводительные документы подтверждают качество и безопасность, эпизоотическое благополучие территорий, мест производства подконтрольных товаров по заразным болезням животных, в том числе болезням, общим для человека и животных, и обеспечивают прослеживаемость подконтрольных товаров при их производстве, перемещении и переходе права собственности на них.

Отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов создает угрозу возникновения распространения инфекций опасных для человека и животных, пищевых отравлений, причинение вреда жизни и здоровью граждан.

Данная продукция, в количестве 12,8 кг, изъята из оборота, в отношении должностного лица, допустившего нарушение, составлен протокол об административном правонарушении в соответствии части 1 статьи 10.8 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации.

Фото: SakhaNews
Источник: Отдел кадров, правового и хозяйственного обеспечения Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия)
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